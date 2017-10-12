  • 2017年10月12日 星期四
  • 28º
  • 80%
熱門： 施政報告性交轉運弒母墮樓貓店長曹星如

日報新聞 > 港聞

﻿力爭晉身智慧城市資助鄉村鋪光纖

2017-10-12 列印
Previous Next

　　《施政報告》提到香港力爭晉身國際智慧城市行列，故建議政府牽頭並透過資助形式，鼓勵電訊商把光纖網絡擴展至位於偏遠地區的鄉村。

  目前香港住戶寬頻滲透率超過九成，位居世界前列，但位於新界及離島等較偏遠地區的鄉村，鋪設網絡成本較高，顧客數量少，電訊商擴展網絡至有關地區的進度緩慢。

料惠及17萬人

  有見及此，政府將提供經濟誘因，以資助形式鼓勵電訊商擴展光纖網絡，計劃涵蓋現時約三百八十條未有高速寬頻服務覆蓋的鄉村，估計可惠及近十七萬名鄉村居民。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd