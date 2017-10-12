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﻿設120億基金 助大學增建宿舍

2017-10-12 列印
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　　《施政報告》提出新措施，支持學生，包括建議設立一百二十億元的「宿舍發展基金」，以單位成本資助模式為大學提供興建宿舍撥款，並會為中小學提供經常性空調津貼。

　　為改善大學宿舍短缺問題，《施政報告》建議設立宿舍發展基金，以加快增加大學宿位數目，並將稍後向立法會提出基金的詳細建議。此外，考慮到為中小學生提供舒適的學習環境，政府將為公營學校提供空調設備，並在下學年起提供「空調設備津貼」，以支付相關的日常開支，包括電費及日常維修保養費用，直資學校亦可受惠。
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