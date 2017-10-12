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﻿智慧泊車位減少擠塞

2017-10-12 列印
　　《施政報告》提及「智慧出行」是香港成為智慧城市的重要元素，政府將於二○一九至二○年起陸續安裝新一代路旁停車收費錶，可提供空置泊車位資訊及支援流動應用程式遙距付費。

　　新一代路旁停車收費錶配備感應器以偵測停車位是否已被佔用，提供實時資訊協助駕駛者尋找空置泊車位，以減少車輛在道路上徘徊尋找泊位，駕駛人士以多種付費方式，包括流動應用程式遙距繳付泊車費。政府會繼續按部就班推行紓緩道路擠塞的措施，包括盡快籌備在中環及其鄰近地區推行電子道路收費先導計劃，紓緩繁忙地區道路擠塞的情況。
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