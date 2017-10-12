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﻿港珠澳橋通車日期盡快公佈

2017-10-12 列印
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　　《施政報告》提及政府將全力推動動工近八年的港珠澳大橋香港段工程，以配合大橋整體通車，會因應跨界通行政策落實措施等因素，並在粵港澳三地政府磋商及向大橋中央專責小組匯報後，盡快公佈大橋通車日期。

　　另外，政府將於本月二十五日向立法會提交廣深高鐵「一地兩檢」安排議案，檢視立法會議員意見後，會按早前提出的「三步走」建議， 推動一地兩檢的後續工作，目標是高鐵香港段能在明年第三季通車時，可在西九龍站實施一地兩檢。
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