美國傳媒早前報道，總統特朗普與國務卿蒂勒森關係欠佳，蒂勒森曾斥責對方是「白癡」特朗普周二強調，有關報道屬假新聞，並稱若蒂勒森曾發表該言論，他會邀請對方比試智商。 特朗普接受《福布斯》雜誌訪問時，重提全國廣播公司有關蒂勒森曾斥責自己是「白癡」的報道；他重申，該報道屬假新聞，並稱若蒂勒森曾發表該言論，他會邀請對方比試智商，且暗示自己智商較高。 特朗普周二再表示，仍對蒂勒森充滿信心，強調沒有貶低對方。白宮發言人桑德斯則澄清，特朗普挑戰蒂勒森智商之說，純粹開玩笑，別無他意。 但《華盛頓郵報》認為，特朗普挑戰蒂勒森之說，不論是否開玩笑，多名白宮官員均相信二人已心存芥蒂，互信關...

2017-10-12