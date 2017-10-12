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﻿預留十億　保育及活化

2017-10-12 列印
■荔枝窩作為試點計劃之一。
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　　《施政報告》昨宣佈多項環保政策，包括預留十億元設立「鄉郊保育辦公室」統籌鄉郊保育及活化等工作，並以荔枝窩和沙羅洞作為試點計劃，促進偏遠鄉郊的長遠可持續發展，日後亦會逐步推展至其他偏遠鄉郊地區。

　　《施政報告》又提到將與電力公司合作，推出「減少高峰用電計劃」，以回贈鼓勵減少用電量，並會將獎賞撥入新節能基金，預計每年有數千萬至一億元資助用戶購入節能電器。另實施中央收集廢膠樽計劃，擴大現時全港十八區的回收廢膠樽範圍等。
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