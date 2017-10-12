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﻿政府帶頭發行綠色債券

2017-10-12 列印
■政府鼓勵公營機構在港發行綠色債券。
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　　可持續發展是近年政府的施政重點之一。《施政報告》建議，政府下個財政年度將帶頭發行綠色債券，並會繼續鼓勵公營機構在港發行綠色債券，彰顯對可持續發展的支持及應對氣候變化的決心。

　　為推動綠色金融在香港的發展，政府來年將推出綠色債券，以推動內地、「一帶一路」沿線，以至國際投資者透過香港的資本市場為綠色項目進行融資。機管局早前亦已宣佈會在港發行綠色債券，《施政報告》強調日後將繼續鼓勵公營機構發行相關債券，並推動本地機構設立符合國際標準的綠色債券認證計劃。
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