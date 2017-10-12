﻿林海明談打拳趣事 拳套黏假眼睫毛

上周六於會展舉行的「王者對決3」拳賽，全城關注，曹星如取得二十二連勝，其師弟妹潘啟情和林海明表現也受讚賞。林海明（Sandy，圖）昨天接受傳媒訪問，大談打拳趣事，提到曾有對手化妝、戴隱形眼鏡參加比賽，她一拳打過去時，試過有假眼睫毛及隱形眼鏡黏了在她的拳套之上。



提及上周六晚的拳擊比賽，Sandy指自己賽前體重不足，於是不斷進食，過磅當天自早上七時不住吃東西，至過磅前一刻仍在吃香蕉，體重才剛好符合參賽資格。Sandy又分享以往打拳的趣事，她表示，曾有南韓拳手化妝後參賽，但期間掉落假眼睫毛，亦有人的隱形眼鏡在比賽時掉出來，她一拳打過去時，還黏了在她的拳套之上，十分惹笑。



潘啟情透露，自己是因為在網上看到曹星如比賽的影片，見到他就算本身處於下風，仍可戰勝，覺得「型到爆」，激勵他決心加入拳手行列。