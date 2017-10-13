﻿跑馬地35℃破紀錄 十月罕見熱爆 周日或打風

秋天不見了？十月中旬應是深秋，天文台昨仍發酷熱警告，該預警制度成立十七年以來，首次十月中旬發出。本港昨天多區翳熱，跑馬地錄得攝氏三十五度，打破該區十月溫度紀錄。天文台稱，菲律賓東面一個低壓區發展成為熱帶風暴「卡努」，預料後日接近本港四百公里範圍，屆時香港間中有狂風大雨，風力符合三號風球或強烈季候風信號的強風程度。



天文台昨日下午一時三十五分發出酷熱天氣警告，該預警制度成立以來，首次十月中旬發出酷熱警告，對上一次發出為本月三日。



冷氣機銷量雙位增長



天文台科學主任陳恩進回覆本報查詢，指截至昨午四時半跑馬地錄得攝氏三十五度高溫，深水埗三十四點八度，兩區高溫均打破在十月份的紀錄。



赤鱲角昨天最高溫度為三十五點二度，平過往十月最高紀錄。酷熱天氣警告一直持續至傍晚六時才取消。



天文台料風暴周日掠港



天氣酷熱，市民日夜在家居開冷氣機消暑。豐澤電器表示，今年九月的冷氣機銷情良好，與去年同期相比，冷氣機銷量錄得雙位數字增長，之後或會因應市場情況及顧客需求，再增加冷氣產品供應量。



今個十月除了錄得高溫，更有可能打風。天文台指出，熱帶風暴「卡努」中心附近最高持續風速每小時六十五公里，將橫過呂宋一帶，進入南海並逐漸增強，週末及下周初大致移向海南島至雷州半島一帶，周日早上最接近本港，最大機會在香港以南四百公里外掠過，屆時香港間中有狂風大雨，風力符合三號風球或強烈季候風信號的強風程度。天文台又指出，平均誤差超過三百公里，預測該氣旋路徑仍有相當不確定性。



周末料狂風大雨



天文台預測，本港周末至下周一均會有狂風大雨，料氣旋最接近本港時會吹七級強風，風速逾時速五十公里，至下周二天色才會轉晴。