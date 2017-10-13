﻿否認首置盤補貼地產商 林鄭：不應事事陰謀論

特首林鄭月娥昨天就其首份《施政報告》，回應市民的提問。當被質疑「首置盤」是動用公共資源補貼地產商，她不表同意，認為社會不應「事事陰謀論」。她表明無意撤減樓市「辣招」，但可考慮將六個月內「樓換樓」退還印花稅的限期延長至九個月。



房屋政策是《施政報告》的焦點。林鄭昨早出席電台聯播節目，重申須以置業為主導，但前提要有土地供應，否則「無麵粉不能做麵包」。她承認，要達成建屋目標，相當困難，希望社會認真討論土地供應來源，不要議而不決。



被問及計劃將「綠置居」恆常化時，林鄭指，現時有家庭為符合入住公屋資格，寧願不加人工，以免入息超限額，認為增加定價比居屋便宜的「綠置居」，可為公屋居民提供多一個置業階梯，並說公屋住戶置業後，要交還原有單位，故不會影響公屋輪候時間。



無意撤減辣招



當主持人提及樓市「辣招」時，她笑言「辣招」很「辣」，又指樓價高企，「若任何給社會的訊息，現屆政府很樂意『減辣』、『撤辣』，恐怕市場會有不理性、亢奮的反應。」但她說，可考慮將六個月內「樓換樓」退還印花稅的限期延長至九個月。



多名聽眾向林鄭提問，聽眾黃小姐質疑「首置盤」是以公共資源補貼地產商。林鄭回應指，有關說法正正反映她擔心「社會出現事事陰謀論」的情況，強調「首置盤」的細節可作討論，由於「怕好事變壞事」，故不急於推出。聽眾陳先生質疑交通補貼與原有的政府津貼「架牀疊屋」，何不要求港鐵直接減價？林鄭解釋，要求港鐵減價是干預「可加可減」協議，並指若只津貼基層市民，計劃會變得刁鑽、複雜，行政成本亦高。對於計劃被指令水貨客受惠，她說：「無謂收緊細眉細眼的地方，有時應該要大刀闊斧。」



林鄭亦到立法會出席答問會。工聯會麥美娟問「綠置居」恆常化後，公屋和「綠置居」比例，以及對公屋輪候時間的影響。林鄭重申，要達至三年上樓目標的關鍵在於土地供應，又指收回的單位翻新再流轉需時約六周，強調不會影響輪候情況。