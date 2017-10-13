﻿聞論壇不設問答辯論 林鄭反建議睇錄影

特首林鄭月娥昨早出席立法會施政報告答問會，回應十九位立法會議員的提問，其間發生不少插曲。公民黨陳淑莊就高鐵香港段「一地兩檢」方案提問，要求林鄭月娥責成運輸及房屋局局長陳帆和律政司司長袁國強，須應十三個大專學生會邀請，出席一個論壇，不設辯論對手，只向青年講解，林鄭打趣回應指，「如果呢啲學生嘅論壇只係想聽司長、局長講，係唔需要互動，唔需要問答，亦唔需要辯論，請去政府新聞處嘅網頁，就有晒多次發言嘅錄影帶。」又指政府過往多次解說「一地兩檢」，若論壇不涉交流，反建議對方直接觀看以往解說的錄影便可，引起場內議員和公眾發笑。



其後民主黨許智峯發言時提及「雙學三子」及關注東北發展的十三名社運人士被判入獄，追問林鄭會否想過要為年輕人做些甚麼事；林鄭則回應稱：「作為一個天主教徒，我每一日都為香港祈禱。」林鄭語重深長地表示，希望年輕人能成為有國家觀念、香港情懷、世界視野、公民意識、願意承擔的公民。