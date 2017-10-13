﻿羅致光：輸入外勞無時間表

《施政報告》考慮容許資助安老院舍及康復單位輸入更多外勞。勞福局局長羅致光表示，安老院舍照顧員及家務助理員的空缺率達一成八，「即係八個人做十個人嘅嘢」，情況不斷惡化，會先聽取業界建議，調高行業薪酬，以挽留和吸引人才，最快明年四月一日起實施。他又強調，須保障本地居民就業，會在工資調整後協助有關服務機構進行招聘，再跟勞顧會商討有關輸入外勞的措施，目前未有輸入外勞時間表。



至於「改良版」低收入在職家庭津貼，羅致光解釋，不希望每層差距太大，反而減低工作意欲，因此在現時的兩級工時及津貼額中間增加一級，新措施預計有近十萬個家庭受惠。



民政事務局局長劉江華表示，將於明年初成立「青年發展委員會」，政務司司長將統籌各部門，而特首亦會主持「青年高峰會」，期望在委員會成立時，已有自薦的青年人加入，並期待未來五年，青年人在政府的諮詢架構的比例，由百分之八點四，增至百分之十五。