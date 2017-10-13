﻿韋志成：須符建築物條例 舊樓單位安置劏房戶

劏房戶生活迫人，《施政報告》提及鼓勵市區重建局提供舊樓單位，參與社聯試行的「社會房屋共享計劃」，市建局行政總監韋志成昨回應表示，會積極考慮在收回的舊樓中，包括土瓜灣收購項目中，尋找合適的單位予劏戶過渡，但首要條件是樓宇須符合建築物條例和防火安全等。



韋志成昨出席中環一個建築展覽後表示，目前市建局已在安置大廈提供六十二個單位，指尋找合適的安置單位予劏戶過渡並不容易，會再積極考慮在收回的舊樓中尋找，但首要條件舊樓需要符合建築物條例和防火安全等。不過，他指現時大規模收購的舊樓位於土瓜灣區，但這些樓宇都是嚴重失修，亦不符防火安全，要在當中找到合適單位並不容易。



被問到會否再推出與煥然壹居相同計劃的方案，以配合特首林鄭月娥希望協助市民置業，韋志成表示，未收到相關政策指示，暫時政府任何政策，市建局都樂意配合。