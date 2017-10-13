﻿英保守黨員入境遭拒 林鄭：外交屬中央事務

曾公開聲援「雙學三子」的英國保守黨人權委員會副主席Benedict Rogers前日以私人性質訪港，經曼谷抵港後被拒入境並遣返曼谷，入境處並無交代原因。



英國外相約翰遜昨天發聲明，對有英國國民被拒入香港境內表示關注，要求香港及中國解釋原因。中國外交部發言人華春瑩回應指，中央負責香港特別行政區的外交事務，強調「允許誰入境，不允許誰入境，是中國的主權」，中央已就英國官方的有關發言向英方提出嚴正交涉。



特首林鄭月娥亦指，在《基本法》下，香港的外交屬中央事務，不便透露詳情，但認為事件不會影響市民對一國兩制的信心。