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﻿美股中段靠穩

2017-10-13 列印
  美國股市周四中段靠穩，杜指報二二八七五點，升兩點；納指則報六○八九點，升七點。

  滙控美國預託證券價格中段見七十六點九六港元，跌零點三四港元；中移動美國預託證券價格則見七十九點○二港元，升零點○七港元。紐約期金中段報每盎司一千二百九十五美元，升六點一美元；紐約期油則報每桶五十點八八美元，跌零點四二美元。
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