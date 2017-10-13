﻿藥劑師：酒精搓手液 部份病毒未能殺死

後日是「世界洗手日」，但不少人對使用酒精搓手液或濕紙巾存在誤解。藥劑連線副主席黃俊豪指，酒精搓手液或濕紙巾只能減低如手足口病、輪狀病毒的活躍能力，並不一定能將病毒全數殺死。而酒精濃度亦非愈高愈有效，因高濃度酒精產品除了容易令肌膚乾裂，或會出現敏感，小童用後搓眼，甚至有機會引致結膜炎或令角膜受損等，建議市民可考慮改用另一種含「次氯酸」（HOCl）的搓手液，指其是比酒精更有效及安全的消毒物質。



兒科專科醫生溫希蓮亦呼籲家長應多提醒子女注意個人及環境衞生，並以正確的方法洗手，防止病菌傳播。