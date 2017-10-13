﻿本地研發生產導電紗線 港產發熱織品 輸送暖意

市面上保暖產品琳瑯滿目，由暖手包到電熱氈應有盡有，香港一家織造公司加入市場競爭，採用導電紗線技術，研發全新發熱紡織品，製成「暖手巾」和紓緩眼睛疲勞的「暖眼罩」，隨時揑、摺或浸水，也不會損壞，且突破使用低電壓充電，僅需一個手機「尿袋」就足以令產品持續發熱。該公司表示，會在本港廠房生產全新暖紡織品，是罕見本地研發本地生產的個案。記者：鍾嘉文 攝影：黃賢創



逢發織造有限公司在葵涌自設廠房，去年從香港紡織及成衣研發中心取得針織發熱技術，投資逾百萬元加以改良，運用導電紗線電阻發熱的原理，將紗線配搭其他衣物纖維加工及定型，研發出嶄新的發熱產品「KnitWarm（織暖）」。用家只需將布料兩端接上電線，通電不消一分鐘就能發熱，視乎個別產品設計，一般最高可達約四十五度。



該公司總監郭志雄表示，原先方案對電力需求較高，要特別訂製高瓦數的電源充電，成為產品普及化的障礙，「你唔會買完一件衫又再浪費時間去買舊電，咁樣好唔方便。」研究團隊重新構思，選用不同種類導電紗線，配合各種織法的結構密度改善效能，「望落去係一塊布，但用電子嘅方法去睇，裏面係一啲線路圖、電子板。」現時市面有售俗稱「尿袋」低電壓手機充電器，已足以使織物產生溫度。



研究團隊早前利用3D無縫針織技術，成功研發出「一件過」的發熱眼罩，達攝氏三十八度，用於紓緩眼部疲勞，正準備投產。研發團隊又製作有獨立的「發熱片」，可以附加在不同成衣上，變成保暖衣物。



可用「尿袋」充電



另一位總監吳錦權指，不少發熱產品都需配合電掣使用，將導電絲加插在織物內部，並以電阻發熱，使用不便，導電絲本身容易損壞，存在漏電風險，用家難以安心。但他們的產品通過公證行測試，經得起考驗，「可以揸埋佢、點樣摺、洗完都冇問題。」他補充，電線上亦附設控制器，用家可隨意調節至高中低溫，三者各相差攝氏八度，亦毋須如暖手包一樣「長開」。



今年九月團隊在網上正式推出首個零售產品「Warmerchief（織暖帕）」。郭志雄提到，織暖帕僅重二十五克，攜帶方便之餘，期望以「保暖手巾」的創新概念讓消費者留下深刻印象，「如果做頸巾，可能會覺得平時個啲圍住條頸都已經可以幫你保到暖，但當做到手巾咁細塊都畀到熱力你，成件事就會唔同咗，好似一個新嘅體驗。」他預計，年底前「發熱咕o臣」亦可推出市面，除了時裝、頸巾、帽等成衣，未來亦會針對各種用途，包括運動及保健繼續研發各種新產品，開拓新市場。



