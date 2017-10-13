﻿網購搶食生意難做 傳統中小物流商 生意大減

本港機場和港口貨運量今年均穩健增長，惟近年網購成風，傳統中小型物流公司無法與專做網購市場的速遞公司爭客，今年生意大減三四成，行內更有三四間公司打算在農曆年前結業。有行內人指出，內地通關手續愈趨簡便，愈來愈多外國船直接進口到內地，今年生意已少一兩成，加上行內青黃不接，人手嚴重不足，行業已面對「內憂外患」。



本港今年貨運數據回升，但增長下仍有不少中小型物流公司經營困難。華世集團物流部經理李國英稱，公司前年生意已經少了三成，今年再比去年少三四成；換言之，兩年間，生意少了一半。



他解釋，過往各行業的廠商會將貨品運送到港，再經批發商售賣轉售，過程中需使用傳統物流公司將一整個貨櫃下架，再將貨運送到各售賣點。但近年網購成風，廠商早已成立自己的網站，給批發商的產品數量減少，實體店需要的大批貨品日降，傳統物流公司生意隨之大減，「以前一批貨會放在一個二十呎的貨櫃內，讓我們去運貨，但現在廠商將好細件的產品，直接發到用家手上，就會轉用其他快運公司服務。」



他坦言，傳統物流生意已經難以捱下去，公司計劃轉型發展迷你倉業務，並攻打網購市場，期望穩住生意，但對於來年的物流市場發展只抱「非常審慎」態度。



港粵運輸業聯會主席謝浪亦指，今年過境貨櫃生意比去年少了約一成，認為內地近一兩年為了促進海運發展，積極簡化發放批文的手續。他指以往外國貨品要入口內地，經常要「搬來搬去」，第一站就是來香港，停留半個月至一個月時間，再運回內地，但現時內地保稅區愈開愈多，外地的凍肉、海鮮等多樣產品，都不必再經本港運輸，加上內地貨倉租金、人工成本較香港便宜，物流公司運費只為本港公司七成，港商服務吸引力大減。



除外來因素，港商也面對人手不足的「內患」。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉大歎，行內面對貨櫃車司機人手短缺，「有生意都沒有人手提供服務，流失了一些客源」。他指很多年輕人亦覺得貨櫃車司機工作性質較辛苦，不願意入行，導致青黃不接，目前行內司機普遍年過五十。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手估計，業界目前尚欠近千名貨櫃車司機，而在五至十年間行內更將出現嚴重退休潮，若然沒法吸引新人入行，「是否要任由這行業自然死亡？」



蔣志偉指，業界為減少人手流失，近年亦持續增加貨櫃車司機薪酬，惟「做十萬元生意，還未扣除油費、維修費，便要分三萬元給司機，成本比其他行業都要高」。而且加薪亦不見得能解決問題，「有些夥計寧願賺少點，也不想太辛苦，不斷提高人工也滿足不到人力需求。」