﻿為爛銅爛鐵尋新主人 收賣婆守候夜冷店等尋寶客

雁過未必留聲，人生在世卻留下俗物一大堆。有人一一丟棄街上，孑然一身走我路；有人卻緊隨其後一一撿拾，如珠如寶。一頭華髮的李展韻（Annie姐）便是後者，開設夜冷店「勇利行」接收別人的身外物，盼有天為這些爛銅爛鐵找到新主人。



七十八歲的Annie姐每日都跟「肥佬」老公守候在約一千平方呎的樓上舖，等待有心人來尋寶。



舖面堆積上萬件舊物，記載着上世紀「嬰兒潮」，以至九十年代回歸前後紙醉金迷的歷史印記。



Annie姐接受《東周刊》訪問期間，一個孭着背包的中年客人推門進來，她即高聲道：「哎呀！好久不見啦！」客人漲紅着臉低頭說聲好，就逕自前往他鍾愛的舊相堆，「講真，這裏很多都是無人要的垃圾，是這個阿婆才當寶。」客人向Annie姐講價，她耍手擰頭說：「唔得！已經好平！就咁話啦，無得講呀！」旋即收錢，把客人半推半就地送出門。



歎現代人唔識寶



夜冷店再次回復平靜，Annie姐把被客人翻亂的舊物放回原來位置，輕歎說：「這裏的好東西好似都不值錢，卻有它的歷史軌跡，只是他們唔識寶！」Annie姐的童年在五十年代的香港度過，一家八口一張牀，生活貧亦樂。物質匱乏的年代，一隻萬壽無疆瓷碗、一個駱駝牌暖水壺，可能已經是窮人珍而重之的家當，「舊時貨物手工好精緻，預咗你用好耐，不像現在的人，個個用完即棄。」



她父母同樣從事「人棄我取」的行業，把賣剩的報紙裁成不同尺寸的包裝紙賣出，捱大她們六兄弟姊妹。Annie姐畢業後在一間貴族幼稚園做了十幾年校長，八九年年屆退休年齡，想找個精神寄託，決定做生不如做熟，向哥哥「偷師」做夜冷，並在中環嘉咸街開設「勇利行」，一方面承接哥哥的貨源，一方面「喊冷」，「食環署拉完小販，我就去充公署入貨。



有時有錢人搬屋，媽姐叫我們去執嘢，古董、字畫乜都有。邊學得似O依家啲人咁，有少少錢就乜都入落膠袋掉！」Annie姐人如舊物，沒有花巧包裝，蘊含的智慧及內涵，卻是無價之寶。