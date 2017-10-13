﻿輕鐵相撞 港鐵一日才發聲明

天水圍前日發生輕鐵相撞意外，一列輕鐵離開天逸站準備往另一月台提供服務途中，與另一方向駛至，仍未有完全離開其路徑的路軌上列車發生碰撞，幸事件中無人受傷。涉事兩車長事後已暫停駕駛職務協助調查。



意外事件發生一日後，港鐵昨日才發表聲明，指前日下午約三時四十五分，一列七五一線輕鐵離開天逸站月台後，正預備轉右駛往天逸站另一月台開始往友愛的服務。此時，七五一線的車長發現軌道上有一列七○五線輕鐵，朝另一方向行駛，仍未完全離開其有關路徑的路軌。七五一線車長見狀立即緊急制停，但仍與七○五線的輕鐵發生輕微碰撞，車頭撞及另一輕鐵的側面。



意外中兩列輕鐵幸無乘客或港鐵職員受傷。意外導致輕鐵服務受阻約八分鐘，下午三時五十三分逐步回復正常。輕鐵車務中心安排兩輕回廠檢查。