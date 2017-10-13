﻿值逾百萬升幅驚人車位叫價超離地

車位炒風熾熱，天水圍、屯門及東涌等過往由用家主導，造價「低水」的二線屋苑車位備受追捧，按年升幅驚人，炒家紛紛聞風而至，購入車位作短期炒賣外，亦有投資初哥看中車位的租金回報及升值潛力，一炮過豪擲近百萬元入市分杯羹，實踐另一種「上車」夢。



《東周刊》報道，被譽為「上車天堂」的天水圍嘉湖山莊，近期成為部份投資者的「車位樂園」，成交價上月更一周兩度破頂，升幅驚人。區內資深代理指，「好明顯咁睇到，自從政府推出首個印花稅，投資者開始由住宅流向車位及工廈等不受辣招影響的物業，嘉湖山莊車位亦逐步被炒起，年初成交價僅八十餘萬元，不足半年已企穩一百一十萬元水平。」



留意到車位於短期內大幅攀升，各類買家亦聞風而至。翠湖居單號車位年初獲一名區內客以九十萬元承接，該買家選用長成交期付款方式，並於期內同步放售車位，最終於交易完成後一個月內以一百零六萬元沽出，半年多內轉手帳面獲利十六萬元，料扣除釐印費、佣金及律師費等開支後，淨賺約十萬元。



綜合市場消息，嘉湖山莊現時約有九十個車位放盤，逾六成以高於屋苑最高紀錄的「離地價」放售，當中「離地之最」為翠湖居一個雙號車位，叫價高達一百三十萬元。「嘉湖山莊係少數無限車位買家及用家身份的屋苑，可於市場自由買賣，因此部份業主叫價較進取。」



祥益營業董事胡志偉笑指：「街外人都買同租得，令佢更為搶手！」有別於其他屋苑，車位業權或使用權須限制為業主或住客，屯門盈豐園亦未有特定要求，驅使一眾業主於放售價展現「非一般」的信心，看中毗鄰新盤珀御及豐連入伙後對於車位的需求，旨因兩個樓盤提供約六百九十個單位，車位比例僅十比一，只有約七十個新車位。「買家跟新屋苑跑一定Sure Win！因為新屋苑車位比例低，一位難求，會向外求。」他教路，有意投資車位的買家可考慮新盤附近屋苑，惟須留意屋苑對買家及租客是否設有限制。