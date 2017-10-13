﻿陽澄湖「官方蟹」 「自己方式」輸港

中秋剛過，又到食大閘蟹的好季節，但本港去年在供港大閘蟹驗出二噁英含量超標而禁售後，事隔一年仍餘波未了，兩地就檢驗標準各執一詞，內地大閘蟹至今未「開齋」獲發批文來港，有蟹商透露因此損失慘重。不過，《東周刊》發現有商人以「自己方式」，將聲稱是陽澄湖「官方蟹」輸入本港，並在通訊群組內發售，更發現幫襯的買家不乏名人食堂。



全城鬧「大閘蟹荒」，有蟹商看準正規途徑此路不通，疑似從「另類」渠道將內地大閘蟹運入本港，並不斷在社交群組狂兜生意散貨，還不避嫌打着「正宗陽澄湖大閘蟹」旗號，以每隻四両八重，售價九十八港元向為食「蟹粉」招手。記者早前佯裝買家，成功聯絡賣家。



聲稱獲蘇州市政府認可的供蟹商錢小姐向記者推銷說：「唔使擔心！幾萬蚊做化驗，二噁英含量仲低過香港標準一半有多。」交收當日，錢小姐聲稱客人遍佈荃灣、旺角及灣仔，她送貨行程排得密麻麻，抵埗後即揭開車尾箱，從一大盒發泡膠箱中掏出幾隻蟹放在一個寫有該店店名的膠袋中，再遞給記者。



網上賣家密密送貨



另一記者尾隨她，發現她走上灣仔一間著名上海菜食肆，原來她準備將大閘蟹交給經理們試食訂蟹。記者致電兩間被指向錢小姐入貨的食肆，查詢大閘蟹宴。一店職員表示該店是傳統上海菜飯店，不會改用台灣或日本進口的大閘蟹，故暫時沒有大閘蟹供應，內地大閘蟹預計十月中才有批文到港。另一飯店則表明，暫時只有本地普通蟹供應，無內地大閘蟹提供。



在銅鑼灣開業多年的「華記永昌號」老闆朱家昌慨歎：「家族做蟹生意五十八年，從未見過好似今年咁慘，業界已經喺懸崖邊，好多舖頭因為無生意撐唔住，惟有炒人甚至執笠。」



大閘蟹停輸港 食肆叫苦



就內地至今仍未有大閘蟹輸港，江蘇檢驗檢疫局回應指，只要相關大閘蟹符合輸入地區的食用標準及要求，才會發相關的許可證。換言之，只要有關大閘蟹符合本港食用標準，內地便會批出證明。



食環署食物安全中心則回覆指，一直就大閘蟹驗出二噁英事件與內地當局保持聯繫，以科學及合理的原則檢視現行大閘蟹規管安排，但暫時沒有收到進口商輸蟹到港的具體時間。