﻿打工仔「請三放十」享超長假 聖誕外遊貴兩成照爆團

尚有兩個多月便是聖誕節，今年打工仔可以「請三放十」，即請三日假便可連同新年自製十天超長假期。多間旅行社趁聖誕旺季來臨，紛紛加推特色旅行團，有名人帶隊的貴價團已經成團，另不少熱門景點如北歐、日本、韓國等旅行團，甫開團已有大批市民報名，部份更已爆滿。個別日韓及台灣團費增加一、兩成，但仍無阻港人外遊意欲。



康泰旅行社董事及行政總裁黃進達表示，港人最愛的短線目的地如日本、南韓、泰國等旅行團反應十分理想，澳紐、美加團亦有不少查詢。該公司近日陸續推出長線聖誕旅行團，包括「時令」的十天北歐破冰船之旅、南極遊輪之旅等，報團率已達六至七成，已可成團。



黃進達又指，因明年農曆新年假期較往年遲，與聖誕新年假期相距較遠，加上假期效應影響，看好今年聖誕假的吸客能力，而不少顧客今年亦比以往提早報名。但聖誕檔期機位緊張，其中以日、台、東南亞等短途航線較受影響，正與航空公司商討加推加班機位，以減輕加價壓力。



日韓台最熱門



縱橫遊行政總裁兼執行董事袁振寧表示，十月中旬至十一月中旬為聖誕報團高峰期，現階段分析報團人數和趨勢言之尚早。他指，受加班機位緊張及價格上漲影響，團費須略作調整，以日、韓、台為例加價一至兩成，其中以十二月二十二及二十三日出發的旅行團團費升幅最多。但他對銷情感樂觀，相信「加價又加餡」，顧客亦樂意多付團費，參與內容更豐富的旅行團，包括由旅遊達人項明生帶隊的京都、奈良五天團，團費雖高達三萬八千八百八十八元，現已成團；另特別開團前往北海道羅臼，可乘船觀賞海豹，有信心特色聖誕團能成功吸客。



名人帶隊貴價團爆滿



東瀛遊執行董事禤國全則指，由於十二月份長線團目的地的日照時間短，一般是短線團旺季，預料日、韓、台等旅遊熱點仍最受港人歡迎，加上今年經濟暢旺，對報團人數有信心，亦特別推出美食團、北歐極光之旅等吸客，價格則不會出現大變動。