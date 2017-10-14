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﻿冷門國家團異軍突起

2017-10-14 列印
■康泰旅行社董事及行政總裁黃進達。
■禤國全指日、韓、台等旅遊熱點仍最受港人歡迎。
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　　除了傳統熱門旅遊點，近年新興地點包括埃及、伊朗、中亞細亞及高加索等小國旅行團亦開始吸引港人興趣，其中伊朗可觀看伊瑪目廣場和波斯波利斯等世界文化遺產；埃及則可觀看金字塔、獅身人面像等千年古蹟。

　　專營深度遊的金怡假期首席營運總監陳曉楠表示，今年增設以位處中亞細亞及高加索地區的小國旅行團，包括烏茲別克、吉爾吉斯等，深受顧客歡迎。以高加索十天團為例，行程會遊覽阿塞拜疆、格魯吉亞，以及亞美尼亞三國世界文化遺產，包括梅斯克達古城、斯維傑茨霍里大教堂等。至於中亞細亞十八天團，則會暢遊哈薩克斯坦等五個國家，參觀澤尼科夫教堂、魯赫耶特特宮等名勝古蹟。

　　她指，小國旅行團的聖誕檔期只餘少量位置，伊朗、埃及、摩洛哥等報團率亦達七成，「典型」北極光之旅更已全數爆滿，而今年緬甸團反應亦十分理想。
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