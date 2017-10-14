﻿佔旺藐視法庭案 黃浩銘等20人罪成

香港眾志秘書長黃之鋒、學聯前副秘書長岑敖暉、社民連副主席黃浩銘等二十人，於一四年佔旺期間違反法庭發出的禁制令，阻礙執達主任等清場，被控刑事藐視法庭罪，其中十一人早前已認罪，其餘九人不認罪。法庭昨在判詞指，任何香港市民均理解當時局面，留守者應清楚自己的行為；又指示威者的出現是拖延禁制令執行，嚴重干擾司法工作執行，裁定不認罪的九人罪成。



對於辯方爭議各答辯人當時僅身處現場，只是不服從禁制令，觸犯民事藐視法庭。但主審法官陳慶偉昨在判詞指，此說法漠視促致法庭頒下禁制令的情況、本地傳媒已廣泛報道禁制令的法律程序、執達主任屢次警告人群應馬上離開該區，「任何香港市民都不大可能會錯誤理解有關的局面」，認為答辯人明確知道自己在做甚麼。



被警告後仍決定停留



針對黃浩銘的案情，陳官指黃當日在該區屢次向執達主任等人提問，對執達主任和各原告人的代理人造成巨大負擔，被警告後仍決定停留，並站在路障前方。陳官裁定黃的行為對清場行動造成損害或干擾，故裁定黃刑事藐視罪名成立。



麥盈湘稱採訪官指不可信



而本案唯一上庭作供的答辯人麥盈湘，稱當日以香港獨立媒體的見習記者身份參與採訪和拍攝工作。惟陳官裁定麥非可信證人，加上沒有證據顯示她當日做過採訪工作，卻有錄影片段拍到麥與其他人振臂高呼，故認為麥是跟其他人參與示威，對清場工作人員造成額外負擔，裁定刑事藐視罪成。



本案二十名答辯人中，有十一人包括黃之鋒、岑敖暉、周蘊瑩、朱緯圇、張啟康、蔡達誠、司徒子朗、張啟昕、馬寶鈞、黃麗蘊和楊浩華已認罪；另外黃浩銘、朱佩欣、郭陽煜、趙志深、陳寶瑩、關兆宏、熊卓倫、馮啟禧、麥盈湘等九人不認罪。