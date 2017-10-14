  • 2017年10月14日 星期六
  • 24º
  • 67%
熱門： 施政報告性交轉運弒母墮樓貓店長曹星如

日報新聞 > 港聞

﻿黃之鋒21歲生日 支持者高唱生日歌

2017-10-14 列印
Previous Next

　　早前已認罪的岑敖暉於庭外表示對裁決結果感到失望，直指事件不應由法庭解決，手法骯髒，會就判詞須與法律團體討論，暫未有上訴打算。他指本案理應交由前特首梁振英、律政司司長袁國強及警務處負責處理，指責香港政府沒承擔，害怕面對佔領區中群眾的訴求，並聲言一早已為還柙做好準備，又稱預料刑期不會比上兩宗案件長。

　　因其他案件正服刑的黃之鋒（圖）及黃浩銘，昨一同由囚車押送上庭應訊，二人精神不俗，開庭前四處張望及向公眾席人士揮手示好。適逢昨天是黃之鋒廿一歲生日，一眾支持者及朋友於庭內外高呼「生日快樂」和唱生日歌，黃之鋒展開笑容頻頻道謝。而黃浩銘得悉自己被判有罪時表現冷靜，被帶離犯人欄時更向其他被告戲稱「遲啲到你哋入嚟」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd