﻿「遲鈍貓」遭踩尾 抓傷老婦恐被捕

沙田發生翻版「波子」事件！一名老婦前日到沙田圍一間藥房購物，離開時卻誤踩貓尾，腳上被貓店員「遲鈍貓」抓出一個一厘米傷口。老婦揚言要追究責任，遂報警及通知漁護署。漁護署將於下周前帶走「遲鈍貓」隔離觀察。



與「波子」同病相憐的貓店員「遲鈍貓」，在沙田圍一間藥房「上班」逾四年，負責看管店內藥材。前日早上一名八十一歲老婦到該店購物，離開時突稱被貓抓傷，並展現腳上一個一厘米傷口。老婦事隔四、五小時後與其兒子折返，揚言要追究責任，並報警及通知漁護署到場，老婦其後由救護車送往威爾斯醫院治理。



藥房店員翻查閉路電視發現，老婦事發時踩中貓尾，「遲鈍貓」出於自衞才出爪傷人。民主黨立法會議員鄺俊宇接獲職員求助，指漁護署昨午曾派員到藥房視察，起初同意讓「遲鈍貓」留在藥房觀察，其後又以秉公辦理為由要在七日內帶走「遲鈍貓」。



疑受驚須接受治療



鄺俊宇稱，「遲鈍貓」事後疑受驚，出現食欲不振等情況，已安排牠到獸醫診所「避風頭」，批評署方「一隻貓，何必要趕盡殺絕呢？」他指，「遲鈍貓」非畜意傷人，署方處理手法反覆，令人不解。



警方發言人證實，指前日下午近三時半接獲相關報案，案件列動物咬人處理，已交相關部門跟進。漁護署已聯絡貓主，要求盡快將貓隻送往動物管理中心，接受七日狂犬病隔離觀察，其後得知貓隻正在私家獸醫診所接受觀察時，稱會作適當跟進。



連日屢有藥房貓惹官非，港九藥房總商會副會長劉愛國指，中藥材氣味易吸引蛇蟲鼠蟻，不少中西藥房或老店，均會養貓來捉老鼠或蟑螂。惟如今店舖均注重衛生，養貓恐會弄髒店內環境，故已較為少見。