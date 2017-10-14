﻿網上報名後發現不明帳項 渣馬跑手信用卡疑被盜用

將於明年一月舉行的渣打香港馬拉松賽事，有已繳款跑手懷疑遭不法之徒盜用信用卡資料事件。有跑手日前在facebook專頁發文指，信用卡被人盜用過數，着跑手發現不明交易應立即通知發卡銀行或報警。有多名跑手留言「中招」，金額由數百元至數萬元不等。渣馬籌委會正跟進事件。



跑步熱愛者交流心得的「運動筆記 hk」facebook專頁，前日有跑友發文指，近日有多名跑手報稱，在網上以信用卡繳交渣馬或其他長跑比賽的報名費後，至最近發現信用卡有不明交易帳項，疑信用卡遭人盜用。



發文者稱，中招跑手來自多家信用卡發卡銀行，呼籲其他跑手若發現有問題交易，要報警及取消該卡。



發文短短兩日，已有逾一百五十名網友留言，有十多人聲稱「中招」，損失金額由數百元至數萬元不等，部份人同時報名海外的長跑賽事，聲稱是經PayPal交易亦中招。其中有網友稱遭騙徒一口氣刷卡六次，損失逾六百歐羅（折合港幣約五千五百元）。有人表示已報警及取消信用卡。



大會密切跟進



渣打香港馬拉松2018籌備委員會發言人表示，大會正密切跟進事件，大會重視跑手個人資料的安全，故一直嚴格要求系統供應商確保數據安全，同時澄清渣馬中籤跑手之網上付款程序只使用信用卡付款（Visa / MasterCard） ，並沒使用其他支付系統。呼籲參加者如發現信用卡戶口有非授權或不正常的交易，應報警及聯絡相關銀行。大會鑑於參加跑手用信用卡付款疑被盜用資料，故增設支票付款方式，支票抬頭「香港業餘田徑總會有限公司」，並延遲截止日期至本月二十五日。警方稱正了解事件。