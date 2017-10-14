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﻿政府研支付部份產假薪酬

2017-10-14 列印
　　《施政報告》建議將法定侍產假日期增至五天，勞工及褔利局局長羅致光昨指，粗略估計全港僱主只需額外支出八千萬元，商界普遍認為可以接受。

　　至於延長產假方面，羅致光表示有信心一年內可落實政策，指現時國際勞工組織建議的產假日數為十四周，內地等大部份國家及地區亦已達到相關水平，形容本港跟隨增加產假是必然。他指，特首林鄭月娥表示政府願意為僱主提供協助，如支付產假部份薪酬，樂觀估計修改法例等工作，需時三年完成。
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