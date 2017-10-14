  • 2017年10月14日 星期六
  • 24º
  • 67%
熱門： 施政報告性交轉運弒母墮樓貓店長曹星如

日報新聞 > 港聞

﻿黑的司機又濫收 再囚四月兼停牌

2017-10-14 列印
        四年前成為首名因濫收車資而被判囚的六旬黑的司機，今年六月再重施故技，將原本只需九十元的車資，索價至高達四百元。被告昨承認濫收車資等六項控罪，判被告監禁四個月及停牌半年，罰款二千元。

        控方於庭上透露，六十四歲被告黃華慰有三十三次刑事案底、二十一項交通定罪記錄，五次與本案類同，更曾因此而入獄。惟他出獄後故態復萌，於今年六月八日傍晚九時許於山頂再次犯案，在雙黃線下非法載客，且在沒按咪錶下駛往銅鑼灣珀麗酒店，將原來九十元車資索價至四百元，黃被捕後於警誡下表示明白。

　　裁判官錢禮於庭上指，被告的駕駛態度極差，已有多次濫收車資記錄，去年三月因濫收車資而被判入獄三個月，一三年一月更成為首位因濫收車資而被判囚兩個月的司機。但考慮被告坦白承認控罪，遂判處被告監禁四個月及停牌半年，罰款二千元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd