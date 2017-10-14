﻿黑的司機又濫收 再囚四月兼停牌

以出馬陣容而論，相信大摩今戰應可取得士哥，不過當中最具星味的「火箭駒」今仗是季內初出，而且這匹四歲馬的目標，應是一月份才開始的四歲系列，本身現評分達九十三分，應已穩得入場券，所以實無必要在現時耗力太多，此類馬的W若被捧得太熱，宜有戒心。 第七場三班泥地一二○○米。「砂漿邦」是踏入在港第二季的四歲澳洲自購馬，本身是早熟種，且在外地於兩歲時一戰即勝便運港，可以預期今季將會盡用。部署上，此駒上季於田草打開勝門，可是季尾最後兩仗及今季初出都是跑泥地，而且三仗都未能跑入三甲，安排似乎有點奇怪。 不過若細心一點看，「砂漿邦」上季在三班贏田草一役，無論賽事水準或段速都未見突出，所以其後多...

2017-10-14