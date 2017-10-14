﻿家長憂智障子女生活 設特殊信託助遺孤

家有特殊需要子女，父母往往要擔憂離世後他們的照顧問題。《施政報告》日前公佈將成立「特殊需要信託」，由個案經理管理家長離世後的遺產，按其意願定期發放款項，照顧子女長遠生活需要。計劃雖獲智障人士家長組織支持，但亦擔心遺產耗盡後子女或頓失照顧，建議個案經理須持續跟進。



全港現時約有七萬一千至十萬一千名智障人士。香港弱智人士家長聯會主席盧鄭玉珍指出，本港正面對智障人士與照顧者老齡化「雙老」問題，該會八百多名活躍的家長會員中，七成已年過七十，故聯會十年前已研究並爭取成立公共信託機制，為家長離世後管理遺產，用於照顧子女。



按意向書定期發放遺產



事隔多年，剛發表的《施政報告》終回應有關訴求，公佈將由政府牽頭成立「特殊需要信託」，由社會福利署署長擔任受託人，在家長離世後管理其財產，並按照其意願定期向智障子女發放款項，確保財產用於照顧子女的長遠生活需要。據了解，政府將安排社工出任個案經理獨立跟進個案，協助家長在生前擬定子女照顧意向書，決定遺產用於子女衣食住行等哪些用途上，家長離世後個案經理便可按子女的需要發放款項。



嚴重弱智人士家長協會主席李芝融認為，「特殊需要信託」除了為失去親人照顧的智障人士定期發放生活所須款項，負責的個案經理更在智障人士父母生前，一同訂立智障人士在探訪、照顧及醫療上的需求，屬最了解該智障人士特定需要的人，但他擔心按政府現時的管理政策，當家長注入的遺產耗盡後，個案經理便停止跟進個案，並轉交由負責綜援的社工跟進，影響照顧的延續性。他建議家長遺產耗盡後，個案經理每個月最少向其子女進行一次探訪，跟進其狀況。



此外，智障人士使用遺產的「自由度」亦是關注點之一。據悉，個案經理會按照智障子女家長生前定下的意向書，再評估其財務需要，定期發放遺產。育有一名嚴重智障女兒的立法會議員張超雄指出，法律雖假定所有精神上無行為能力人士均欠缺理財能力，但智障人士的能力實際存在很大差異，「叻一點的可能有自己意願，有必要尊重他們（在使用遺產上）的自決權。」



張超雄認為香港可參考澳洲的做法，當地的「特殊需要信託」設有「支援決策（supportive decision）」機制，個案經理除了要考慮家長意向書的要求外，亦會因應智障子女的能力，容許他們有空間參與決定遺產用途，認為香港仍須多作深入討論。



張超雄：可參考澳洲做法



新加坡在○八年推出的「特殊需要信託」服務則設最低信託款額五千新加坡元（約二萬八千港元）。李芝融建議政府以低入場費，或採用類似供樓的形式，逐步滾存特殊需要信託所需的入場門檻。張超雄更提倡不設門檻，讓所有智障人士都可參與。