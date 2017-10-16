﻿飢寒交迫 勞師動眾營救 八號波露營 20內地客困橋咀島

颱風「卡努」昨天襲港，八號風球由早到晚共懸掛十一小時，西貢橋咀島上呼救之聲停不了！先有兩批共十名內地自由行遊客於島上紮營露宿一宵，飽受狂風暴雨，缺水缺糧，飢寒交迫，有人一度藏身公廁避風，最終抵不住惡劣天氣，報警求助，由水警輪護送各人乘街渡往市區，原以為事件至此告一段落，詎料昨晚再有十名內地旅客報案，稱預約街渡「甩底」被困橋咀島上，警方再次出動營救。



天文台於昨晨八時四十分發出八號東北烈風或暴風信號，兩批合共十人內地旅客早一天已登上西貢橋咀島遊玩，其中五男三女年輕人來自深圳，其餘兩名中年女子則來自湖北。各人在島上紮營露宿一夜後，昨早欲離開，發現街渡停止服務，眾人身上食糧無幾，面對寒風吹迫，昨午無奈報警求助。警方接報後，即派水警輪趕到現場。當時一艘街渡願前往接載眾人，水警輪從旁護送街渡返回西貢碼頭。十名遊客之後自行離開，沒人受傷。



水警兩度出動



一名來自湖北的女遊客表示，不知本港打風，坦言只帶有十支水及少量食物，以為島上可購買食水，不料是荒蕪之地。另一名男遊客自言，知道本港近日有颱風來襲，沒料到威力如此厲害，他形容島上寒風刺骨，一度躲到公廁暫避。



時至昨晚六時許，十名來自武漢自組團旅客報警，稱前日到橋咀島露營，打算昨午返回，預約的街渡「甩底」，眾人被困島上。警方再派出水警輪前往營救，護送十人乘街渡往水警基地，無人受傷。



西貢離島區議員李家良表示，橋咀島上無人居住，沒食水供應。雖然康文署泳灘上有一間小食亭，「但唔清楚有無做。」專營本地遊的發達行董事總經理張有光指，橋咀島作為世界地質公園之一，島上特有「菠蘿包石」吸引不少遊客登島觀光。



島上80年代曾有樂園



昔日橋咀島很興旺，八十年代號稱為「香港人嘅樂園」而風光一時。藝人葉玉卿的兄長葉志銘在八一年於島上創立「北海漁村」，興建度假村，設高卡車、繩網陣、溜冰場、快艇等遊樂設施，吸引不少人前來遊玩。但度假村在八九年結業，橋咀島變得荒蕪。相關新聞刊P4及P6版