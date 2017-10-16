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﻿杏花邨加強戒備 停車場外堆沙包

2017-10-16 列印
■Harris在杏花邨觀浪走避不及被擊中。
■民安隊隊員在海濱長廊勸告市民勿走近岸邊。
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　　港島杏花邨今年八月受強颱風「天鴿」吹襲，停車場水浸沒頂，二十多輛汽車報銷。這次「卡努」來勢洶洶，杏花邨管理公司加強戒備，在停車場外放置沙包及水泵，幸保不失。

　　杏花邨對開海面昨日風高浪急，不時有大浪拍岸，不少追風者冒險前來觀浪，其中一名十五歲的Harris偕同其父親，由北角到杏花邨海濱長廊觀浪，期間有一個四米高巨浪撲至岸上，Harris走避不及被擊中，他之後興奮說是第一次看見如此大浪，早前打風曾到尖沙咀觀浪，但「無今次咁勁」。昨午約二時，十六名民安隊隊員前往海濱長廊戒備，勸告追風市民勿走近岸邊，以免發生意外。
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