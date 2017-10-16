﻿正牌售50萬 淘寶索價僅五萬 網購「高仿」音響無保障

網上購物平台，商品千奇百怪，有人出售貴價冒牌貨。本報發現淘寶充斥不少標榜「高仿」及「復刻版」的音響產品，有賣家推出一款「復刻版」的瑞士高級前置擴大機，索價逾五萬港元，稱其音色媲美價值五十萬港元的正牌貨。消委會表示，「高仿」貨品沒保證，可能有安全隱患。



記者在淘寶網發現多款冒牌音響，其中一款「復刻版瑞士FM Acoustics FM266-MKII全新平衡版前級」標價四萬五千元人民幣（約五萬一千四百港元），據音響發燒友表示，該音響原廠行貨價格約四十六萬八千港元，相片顯示這「復刻版」外型仿似，但比正貨尺寸細小，而賣家聲稱機上印上的牌子不顯眼，「海關查不了」。



音色難媲美



亦有賣家推出一款「直刻瑞士darTZeel NHB-108M」，標價四千九百八十元人民幣（約五千六百九十港元），而原廠正貨售約十三萬港元。而一款稱「參考德國MBL6010D前級」，賣家標價六百八十元人民幣（約七百七十六港元），原廠行貨價約十五萬港元。



有發燒友對本報表示，淘寶網上有聲稱是「高仿」的美國高級音響品牌Mark Levinson JC-2出售，售價為六百元人民幣；他想了解音色，於是聯絡賣家，賣家稱貨物的音色與正貨很接近，品質很好。當問及擔心貨物一旦被海關截查而不能寄到香港時，賣家着記者不用擔心：「這個和正貨公司沒有關係。」該發燒友付錢後，貨物透過速遞公司送來港，他一周後收貨，試用後覺得音效一般。



安全存隱患



有遭冒認品牌的音響代理商，不願開名回應，他指代理及廠商均留意到網上有冒牌貨出售，涉抄襲品牌的線路板設計。他解釋：「每個品牌都有自己嘅聲底，聲底由廠方調配、校聲，有獨特音色，即使抄到個外殼，音色都會唔同，根本與正牌無得比。」



消委會發言人指，所謂的「高仿」貨品並非真貨，即使外表極其相似，但品質完全沒有保證。消費者不能知悉有關產品是否安全，亦不清楚生產商有沒有品質監控，正常使用可能出現安全問題。