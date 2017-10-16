﻿警察苦練神槍手 打中靶心有秘訣

電影《鎗王》中，已故巨星張國榮飾演的主角Rick是國際實用射擊聯盟比賽（IPSC）高手，戲中不少駁火情節，紅點瞄準人頭一幕叫人難忘。警察槍會形容電影部份情節不可當真，又指執法用槍與射擊運動有很大差別，前者以對象身體最大部位為瞄準目標，後者則需擊中目標中心，而且瞄靶應先瞄準中心周邊較清的白色位置，才易百發百中。



警察槍會約五百名成員，以正規警察及輔警為主，亦有文職人員與警察家屬，公餘可於太子警察體育遊樂會槍會練槍，更可參與國際射擊賽。「電影中觀眾所見的紅點（瞄準目標）實際並不存在，如要殺人一定會無聲無息，怎會在黑暗中出現紅光讓人發現，不合邏輯！」警察槍會總教練、槍械訓練科助理監督劉通旭，遇到記者查問各種電影射擊情節時，澄清有關方面需誇張效果，槍手實際只可在CZ手槍的紅點鏡內看到紅點。



劉通旭指，有人以為射擊採金屬靶才夠「勁」，但多數訓練和比賽都用上靶紙，因靶紙方便於賽後供觀察槍手表現與準確度，金屬靶則有較大響聲。至於開槍瞄準時，一般會瞄靶中心位置，其實技巧在於瞄周邊較清的白色位置，才可容易打中中心點。



電影情節太誇張



「射擊運動不止是拎槍，它講求耐性及專注力，需要每星期額外訓練，過程未必人人捱到。」警察槍會副會長、將軍澳警區助理指揮官（行動）黃浩瀚解釋，執法用槍與射擊運動並不一樣，前者要求以身體最大部位為目標，後者講求按比賽準則，準確擊中目標中心。



二十五歲將軍澳警區警員李煒堅是國際射擊運動聯盟（ISSF）高手，他投身警隊前，是香港射擊代表隊運動員，曾在東南亞射擊錦標賽獲個人銅牌與團隊銅牌。他現時每周在槍會繼續練槍，盼將來能參與亞運或奧運比賽。油麻地分區警長雷小莊是警察手槍實戰射擊（PPC）「女槍王」，她曾七次參與世界警察消防射擊大賽，勇奪多面獎牌，亦曾於○四至○六年加入香港代表隊，高峰時期每周在槍會練習四天，她希望槍會薪火相傳，會繼續留意及發掘身邊有潛質的人員加入。柴灣分區軍裝警員歐百成則參加國際實用射擊聯盟（IPSC）項目，他說射擊運動增加了自己使用槍械的信心，且在值班時會更小心處理槍械。