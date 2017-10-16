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﻿銅鑼灣爆水管變澤國 洋漢揹女友過路顯風度

2017-10-16 列印
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　　銅鑼灣波斯富街近謝斐道，一條直徑三十公分的鹹水管，昨凌晨一時許突然爆裂，大量泥水從混凝土中湧出，現場霎時間變成澤國，水深達二十公分，除了車輛須緩慢行駛外，不少途人亦要涉水而行，不少人弄得衣物盡濕，甚為狼狽。惟其間一名外籍男子卻揹着女友渡過泥水（見圖），盡顯紳士風度。

　　未幾警方接報到場，一度將現場路面封閉，並通知水務署人員到場關閉水掣。受事件影響，波斯富街附近十幢樓宇沒有沖廁水供應。水務署表示，工程人員會在八號風球除下後，進行更換水管工程。
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