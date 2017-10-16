﻿明年試行出租未補地價房協單位

《施政報告》建議房協將轄下未補地價的資助房屋單位，以低於市價出租。房協主席鄔滿海透露，有關計劃將於明年下半年試行，未補地價單位的業主可分租房間予輪候公屋的家庭，但不能出租整個單位。



房協現時約有一萬六千個已出售而未補價的資助房屋單位。鄔滿海表示，預料計劃可同時惠及在現時「配額及計分制」下，近十三萬的非長者單身申請者，以紓緩基層居住問題。他又指，房協會於計劃推出後，監察所有簽訂的租約，以確定是否低於市價，同時解決住客增加而帶來的物業管理問題等，期望計劃未來能拓展至房委會未補價居屋，善用公營房屋資源。



此外，他又透露，房協位於將軍澳翠嶺峰及屯門翠鳴臺的資助房屋項目，已於上周一取得預售樓花同意書，將按原來計劃在本月底開放示範單位及公佈銷售價格，下月初接受市民申請認購。