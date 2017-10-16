  • 2017年10月16日 星期一
  • 27º
  • 90%
熱門： 卡努施政報告渣馬貓店長胡杏兒

日報新聞 > 港聞

﻿電動輪椅起火 婦人往如廁無受傷

2017-10-16 列印
■調查後懷疑輪椅底部的電池短路起火。
Previous Next

　　秀茂坪發生驚險電動輪椅起火意外！一名不便於行婦人，昨晨將其電動輪椅放在秀茂坪一公廁門外後，自行起身入內如廁。惟輪椅疑因電池短路起火，有途人見狀報警。消防趕抵後極速將火撲滅，幸事件中無人受傷。消防經初步調查後，相信起火原因無可疑。

　　五十八歲姓張女事主，近來因腳患而乘坐電動輪椅，雖能起身走路，但不甚靈活。昨凌晨零時許，她如常乘輪椅歸家，惟至秀茂坪順天邨天權樓對開熟食檔時，忽然人有三急，遂將輪椅放到公廁外，自行走入廁所。

　　惟未幾輪椅底部卻突然起火，火勢更愈演愈烈。有途人見狀大赫報警，有女街坊連忙走入廁所，帶同張婦一同離開。消防其後接報到場，花約十分鐘後將火撲滅。輪椅嚴重焚毀，經初步調查後，疑輪椅底部的電池短路起火。其後張婦家人到場，用一張普通輪椅將她送回家休息。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd