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﻿研究全港增泊車位

2017-10-16 列印
　　本港私家車數目不斷上升，運輸及房屋局局長陳帆表示，特首將親自主持督導委員會，研究電子咪表、電子道路收費及隧道自動繳費等措施，以加快交通流量。被問到如何控制車輛數量持續上升時，他認為現今年輕一代的思維，與上一代有所不同，為擁有私人空間，買不到樓便改為買車，「讓軀體同靈魂出去遊走一下」。

　　陳帆指，年輕人買車是有理由的，例如接載長者、小孩會較方便，但是否要發出新車牌則需大家協調。他希望透過增加公共交通效率、方便及舒適度，減少市民買車意欲，使未來私家車數目增長能「理性一點」，最後才考慮增加首次登記稅。

　　他續說，現時本港有七十多萬架註冊車輛，道路全長二千多公里，若太多車輛停泊在街上，泊車位的確不足，政府正研究在全港增加泊車位，特別是商用車位。
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