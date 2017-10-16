﻿金融事務不能鬆懈 任志剛：要服務實體經濟

聯繫匯率是維持港元匯率穩定的重要制度，行政會議成員任志剛昨在網誌上分享聯繫匯率的「昔日往事」，指出三十四年前（一九八三年）的今日正是政府公佈聯繫匯率制度的日子。他在網誌上重申，金融業文化需要作出改變，要服務實體經濟，儘管他對於短期內出現迅速變改並不樂觀。



任志剛在網誌中貼上一九八三年十月十五日的政府新聞稿照片，題為「財政司發表聲明全文」，闡述政府為穩定港元匯率採取與美元掛鈎的聯繫匯率措施。他在另一篇網誌文章中分享中文大學「李國章傑出講座」中的演辭，詳談金融領域上九個值得關注的C，分別是Conflict, Compensation, Competition, Complexity, Conduct, Compliance, Cost, Crisis 和 Culture。這九個C闡述了金融市場發展至今的問題，以及可能的解決方案——從根本上改變目前「為自己服務」的金融文化，回歸基本角色，服務經濟。



任志剛指，金融文化的現象是一個全球性問題，需要全球合力才能作出改變，但西方國家的民主和資本主義制席卻桎梏這個改變的出現。舉例說，美國總統特朗普身邊充斥着華爾街背景的智囊，很快便會知道他會否再添一名擁有相同背景的人士，出任聯邦儲備銀行主席。此外，華爾街正在醞釀放寬金融市場監管的討論，例如因應○七至○八年環球金融海嘯而生的Dodd-Frank法案，正被考慮廢除，而不是要加強。



他指出，較為令人欣慰的是內地作為全球第二大經濟體系，實施社會主義市場經濟的地方，在金融紀律上卻重視金融要服務經濟。這或許是內地在過去二十年沒有給兩場金融風暴蹂躪的原因。香港作為國際金融中心，連接內地與全球市場，在金融事務上不能鬆懈。