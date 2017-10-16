﻿《施政》提251項新措施 張建宗：近五年新高

政務司司長張建宗（見圖）昨日發表網誌，形容特首上周發表的是一份「不一樣」的《施政報告》」，指其內容涵蓋範圍全面，提出共二百五十一項新措施，創近五年新高，同時涵蓋四百六十九項持續推行的措施。



張建宗表示，今屆政府以破格思維和新角色的施政理念，提出一系列創新措施解決社會關心的經濟和民生議題，例如成立由他領導的「青年發展委員會」及「人力資源規劃委員會」、推出富創意及簡單的「免入息審查的公共交通費用補貼計劃」等，同時大刀闊斧改善「在職家庭津貼」，獲市民正面評價。



他又提到，本港的公共財政穩健，儲備超過萬億元，政府將善用公共資源，急民所急，把取諸社會的財政盈餘適度用諸社會。他重申，「不一樣的《施政報告》為香港的經濟、社會和民生建立新起點」，政府將以謙卑誠懇的態度，與廣大市民同行。