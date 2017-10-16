﻿全球EMBA課程排名 科大港大囊括首二名

英國《金融時報》今日公佈二○一七年全球行政工商管理碩士（EMBA）課程排名榜，據悉今年排行榜前兩名，首度由本港院校包辦。科技大學及美國西北大學凱洛格管理學院EMBA課程蟬聯全球榜首，亦是歷來第八度摘冠；香港大學經濟及工商管理學院與倫敦商學院、哥倫比亞商學院合辦的EMBA-Global Asia行政人員工商管理學碩士課程，首次參與排行榜，即獲全球第二名。



《金融時報》透過資料搜集及校友問卷等方式，收集畢業生年薪及升幅、工作經驗、學生性別及國籍分佈、全職教員論文獲國際期刊刊登等十六項數據，決定今年度排行榜。



據了解，科技大學及美國西北大學凱洛格管理學院EMBA課程，今年將蟬聯全球榜首。該課程在九八年創辦，是亞洲首個與海外學府合辦的EMBA課程，自○七年起先後八度在《金融時報》EMBA課程排名榜榮膺榜首，而今年三月Quacquarelli Symonds（QS）首度發表的全球EMBA課程排名中，課程亦列為全球榜首。科大今午將舉行記者會，回應排名結果。



自○九年起開辦，香港大學與倫敦商學院、哥倫比亞商學院合辦的EMBA-Global Asia行政人員工商管理學碩士課程，今年首度參與《金融時報》EMBA年度排行榜，便名列全球第二。港大經濟及工商管理學院昨證實排名，其中畢業生事業發展方面表現排行第十四，至於在實現目標及國際課程經驗的兩方面，分別排行第四及第七名。



港大經濟及工商管理學院院長蔡洪濱，對課程在排行榜獲第二名感到鼓舞，形容港大與倫敦商學院、哥倫比亞商學院是「強強聯手」，學生可接觸最新商業知識，從宏觀角度中加強了解亞洲及新興市場發展，亦結合尤其強大的校友網絡。



內地院校課程打入全球十大



另外，消息指，中國內地的大學院校開辦的EMBA課程，近年在排名榜急起直追，據悉有院校今年打入全球十大。去年《金融時報》EMBA課程排行榜中，以北京清華大學與歐洲工商管理學院合辦的Tiemba課程表現最佳，獲全球第二。隨着全球前列兩強由本港院校包辦，意味該課程今年排名將下跌。