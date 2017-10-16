﻿伊院老臣子話當年 難忘昔日帆布牀

由寶寶呱呱落地，到老人與世長辭，醫院這地方承載的，是一個個生老病死的故事。多位在伊利沙伯醫院工作多年的醫護人員，他們在不同崗位見證醫院由「粗疏」到「完備」，一直不變的，除了是依舊排山倒海的工作，還有與一個個病人建立的情誼。



今年夏季流感高峰，伊利沙伯醫院成重災區，內科病房天天爆滿。以為此情此景只是難得一遇，實情是昔日伊院內的光景亦不遑多讓。「以前我做內科，試過一間病房收了一百零八個病人，但正常應該只容納到三、四十個。」現時在伊院擔任中央護理部護士的談敏茹指着一幅攝於八十年代的舊照片說。



談敏茹八二年加入伊院當護士，服務過腦外科、骨科、兒科等病房。她形容當年是「帆布牀年代」，由於病房不及現時多，為了應付留院病人需要，護士只能在病牀與病牀的空隙，甚至走廊位置加開帆布牀。



談到伊院歷年的變化，兒科顧問醫生李淑嫻卻想起另一個畫面。八四年已在伊院當實習醫生的她不諱言，當年診症過程十分「開放」，「房間裏有一張大枱，醫生們排排坐，這邊甲醫生替甲病人看病，另一邊便是乙醫生和乙病人，全部都聽到，毫無私隱可言。」



伊利沙伯醫院在一九六三年啟用，經歷數次擴建，設施已較數十年前大大改善。○一年才加入伊院的婦產科健康服務助理勞寶芝，見盡了父母把初生嬰兒捧在掌心的溫馨畫面。目前伊院婦產科每年約有五千至六千名嬰兒出生，當中不少父母是外籍人士和少數族裔，「有時左邊牀講英文，右邊牀講普通話，講到亂晒。」本已屆退休之齡，但她仍捨不得離開這個大家庭，選擇自願續約，「我真的很喜歡這份工作，還可以服務別人是我的福份。」