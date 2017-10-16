﻿無情火焚家園貓狗送命 徬徨主人幸遇「灰姑娘」

一場大火，十九隻貓狗無辜喪生，主人何太和其他收養回來的毛孩亦家園盡失。面對昔日居所變成一片焦土，何太仍心繫生還貓狗，擔心牠們從此又要流浪街頭：「人有困難可以自己解決，但動物不懂說話，要人照顧。」



六十歲的何太與患病丈夫同住天水圍新錫路新圍的鐵皮屋，夫婦在二千平方呎的地方收養了近四十隻流浪貓狗。上月二十二日上午，鐵皮屋懷疑遭人縱火，外出工作的何太聞悉趕返，不但見到鐵皮屋燒剩支架，連最心愛的貓狗亦燒至焦黑，死狀恐怖，立即哭不成聲：「有些抬出來時已四腳朝天，有些死前更將腿塞到口中，可想而知牠們事發時主人不在身邊，是多麼害怕！」



事後，消防救出了十六隻貓及八隻狗，惟其中三隻小貓相繼不治。何太說，貓貓「怕醜仔」吸入濃煙，案發當日立即送到愛護動物協會治理，惟翌日「怕醜仔」情況急轉直下，她與丈夫立即趕往見牠最後一面。



「當時『怕醜仔』癱軟牀上，我將牠抱起，不斷喚牠的名字，牠亦不停擺尾，不過當晚還是捱不住。」何太憶述事件時仍不禁哽咽。



靠兼職支撐 拒用貓狗賺錢



十多年前，本身做電工的何先生年屆退休之齡，兩口子便用退休金在元朗經營五金店，人人都稱讚何先生為人老實，童叟無欺。有一年，附近的居民因要搬屋，無力照顧唐狗女「財財」，遂叫夫婦二人收養。何太表示當時從未養過動物，拒絕了對方，但丈夫見「財財」終日被人用鐵鏈鎖着，十分可憐，便決定代為照顧「財財」。



自此，不時有人將貓狗棄置在五金舖門口，夫婦二人於心不忍，收留牠們。幾年後，丈夫身體欠佳便無再經營五金舖，搬到其他地方照顧貓狗。



何太說，不計租金，每月支出至少兩萬元，要靠她做兼職收銀員支撐：「這麼多年來，我都沒收過其他人的錢，我不會用貓狗來賺錢。」



面對突如其來的火災，何太痛失家所，又面對視如己出的貓狗過世，顯得徬徨無助，幸愛護動物協會動用了「灰姑娘基金」，承諾照顧一眾貓狗直至何太找到新居。



現時何氏夫婦暫住親友家中，不過何太透露，鐵皮屋的業主要她盡快還原現場，故眼前急需資金重建，惟所有收入都已用作照顧貓狗。何太盼有心人可先代支費用，或提供容身之所，讓她可早日接回貓狗，好讓牠們團聚。



望外界踴躍捐輸



「灰姑娘基金」是香港愛護動物協會旗下的援助計劃，目的是要援助遇到突發事故的主人及動物，幫助有經濟困難的主人支付其動物的醫療費用及相關開支。愛協稱，基金的收入主要來自公眾捐款，而現時資金捉襟見肘，望外界踴躍捐輸。



