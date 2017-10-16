﻿安心睡五招

1.仰躺而睡 免氣管哽塞



美國兒科學會建議嬰兒仰躺睡覺，而自推動這種睡眠姿勢後，美國於一九九三至二○一○年間，SIDS的發生率下降逾六成。該會去年一項研究報告進一步指出，即使側睡亦不安全，只有仰睡才不會增加氣管哽塞及胃食道逆流的機會。



2.睡在牀尾 被鋪蓋肩下



嬰兒在睡眠期間窒息的其中一個常見原因是被鋪蓋頭，因此不少兒科醫生建議讓嬰兒雙腳貼近牀尾位置而睡，而被鋪只蓋到孩子的肩膀以下，其餘三面壓在牀墊下固定。另外，嬰兒牀不宜有枕頭、毛巾及其他可移動的雜物，且應選擇表面有一定硬度的牀墊。選購嬰兒牀時，亦須留意欄柵之間的距離不應超過六厘米。



3.同房不同牀 勿睡梳化



報告指，無論是否餵哺母乳，均不建議父母與嬰兒同牀而睡，但建議可共睡同一房間，把嬰兒牀放在父母牀邊，以便隨時查看孩子的睡眠情況。英國慈善機構Lullaby Trust早前則呼籲家長切勿抱嬰睡梳化，因為有研究報告發現六分一的初生嬰兒猝死個案與父母同睡梳化或扶手椅有關。



4.衣服輕薄 溫度須適中



若天氣寒冷，可使用襁褓式的保暖被，或以重量較輕的被包裹孩子，但切忌過度包裹，因為太悶熱同樣會增加SIDS的機會。因此，家長宜確保房間溫度適中，只須讓孩子穿輕便的衣服及蓋上又輕又薄的被。



5.守護呼吸道 忌處吸煙環境



美國兒科學會的研究指出，暴露在吸煙環境中，呼吸道黏膜清除病毒的能力會下降，有可能增加呼吸道感染的機率，而且香煙中的物質會誘發呼吸道發炎，在不少SIDS個案中發現體內的發炎前趨化激素（pro-inflammatory cytokines）偏高，可能導致嬰兒猝死。