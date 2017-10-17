﻿林鄭自爆 長俸700萬加積蓄 曾四出睇樓想上車 只能負擔新界三房樓

樓價屢創新高，升斗市民望樓興歎，連特首林鄭月娥也是「無殼蝸牛」！林鄭昨天披露自己沒有物業，去年未參選特首前曾計劃退休，自己有七百萬元退休長俸，加上多年積蓄，只能負擔新界一個價值一千五百萬元的三房一廳單位。她直言，解決房屋問題要視乎土地供應是否到位，形容在維港以外填海是「最可靠、最務實」的方法。



林鄭月娥昨接受無線明珠台英文節目《清心直說》訪問，被主持人褚簡寧提到她沒有物業時，她形容自己多年來沒時間，亦無花心思處理置業問題，而自己出任官員時一直住在官邸。她續指，去年未打算參選特首前，一度計劃退休，曾四出「睇樓」，自己由公務員晉身問責官員時領取的七百萬元退休長俸，加上多年積蓄，只可負擔位於新界的一個三房一廳單位，當時叫價一千五百萬元，但其後情況有變，令她擱置買樓計劃。



准填海或不觸及郊野邊陲



主持人又問林鄭能否讓本港的樓價回落至市民可負擔的水平，林鄭表示，這是她的房屋政策目標，但要視乎社會在土地供應方面能否取得廣泛共識，又指即使政府有決心解決房屋問題，例如興建「港人首置上車盤」等，若沒有土地供應，亦不能將政策順利推行。



林鄭認為，香港要先處理「地從何來」，她個人認為在維港以外填海是「最可靠、最務實」的方法，又說「取捨（trade-offs）」的問題，如果政府可以在維港以外填海，或不用觸及郊野公園邊陲土地；但如果政府只可以少量填海工程，這便要考慮其他土地來源。對於發展郊野公園，她表示很樂意聽取社會的意見。



丈夫持中山物業



根據行政會議成員個人利益登記冊公佈資料，林鄭並無持有物業，其丈夫林兆波在中山持有一個住宅單位及車位。



另外，林鄭昨晚出席青年協會論壇，回應年輕人提問。有參加者質疑她聲稱要與年輕人同行，但上屆政府「DQ」立法會青年議員、覆核「雙學三子」及東北案的年輕被告致他們入獄等，問她這樣如何修補與香港年輕人間的撕裂，林太回應指她無論「點想同行，底線都係依法辦事」，又拒絕承諾不會「DQ」明年立法會補選的參選人。林太續指無論她如何誠懇及有誠意與年輕人同行，其底線都是依法辦事、公平公正及符合到社會期望，「父母都有底線㗎嘛，父母會唔會鼓勵你去吸毒？父母會唔會鼓勵你去唔讀書？」