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﻿禮賓府維修花898萬 網球場闢作休憩地

2017-10-17 列印
■網球場改裝成休憩用地，供賓客拍照留念。
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　　林鄭月娥昨天向傳媒透露禮賓府維修細節，動用八百九十八萬元，做維護保養裝修，特別把一個網球場改建成休憩空間，讓賓客有更多地方拍照留念。另外，據悉上任特首梁振英所開墾的小種植園得以保留，但會拆去園中的矮棚架。

　　林鄭表示，入住禮賓府前，用兩個月時間及八百九十八萬元，做一些有需要的維護保養裝修，以保護這座法定古蹟。禮賓府入口左邊設兩個網球場，其中一個會改建成休憩空間，加設長櫈，種植花花草草，費用九十八萬元，供公眾開放日及本周日舉行授勳儀式時，賓客可享用更大地方拍照留念。據悉，林鄭有這個決定，是她本人不愛打網球。

　　另外，據了解，梁振英搬離禮賓府時，把他在小種植園內的盆栽及瓜果樹一併搬走，禮賓府其後把園中的矮棚架拆除，但園圃會繼續供日常園藝及栽種之用。
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