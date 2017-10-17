﻿一樣本二噁英含量高 內地大閘蟹未批供港 台灣蟹致癌物超標

繼內地進口大閘蟹去年被驗出致癌物二噁英水平超標，導致暫停供港後，今年內地仍未批准大閘蟹供港，港人極可能連續兩年未能嚐到內地大閘蟹的滋味。昨天食物安全中心今年公佈，檢驗八十五個非內地大閘蟹的樣本，發現其中一個來自台灣桃園養殖場的大閘蟹，每克樣本含九點八六皮克二噁英及二噁英樣多氯聯苯，超出中心六點五皮克的標準。中心強調，受影響批次的大閘蟹現已被封存，未有流出市面。



內地進口大閘蟹去年被驗出二噁英超標後，中港兩地相關部門仍未就二噁英檢查標準達成共識，供港大閘蟹至今未獲批文，今年內地大閘蟹遲遲未有上市日期，不少大閘蟹商轉為引進日本及台灣大閘蟹應市。



問題蟹未流出市面



食物環境衞生署助理署長（食物監察及管制）黃宏昨天公佈，食安中心抽取逾一百二十個進口大閘蟹樣本作檢測，已完成檢驗八十五個樣本，並為當中十二個樣本進行二噁英化驗，其餘分別進行顏色及金屬含量等化驗。結果發現，一個來自台灣桃園市的養殖場樣本，每克含九點八六皮克二噁英，超出中心規定的六點五皮克；而合格樣本的產地分別來自北海道石狩村，及台中的台灣石頭公園大閘蟹養殖場。中心已就事件通知有關進口商，初步調查顯示涉事大閘蟹批次已被封存，未有流出市面。有關進口商會把所有涉事大閘蟹交予中心銷毀。



食安中心顧問醫生（風險評估及傳達）楊子橋表示，大閘蟹本身含有二噁英，一般人若在蟹季內進食超過五十五隻才會超過國際標準，雖不會有即時影響，但毒素有機會積聚在體內，長遠影響健康。食安中心發言人進一步解釋，二噁英可導致生殖和發育問題，損害免疫系統，干擾激素，亦可導致癌症。由於二噁英是脂溶性的，不易分解，因此多積聚在脂肪組織，並於食物鏈內積聚。



