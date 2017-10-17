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﻿商戶引入日本大閘蟹應市

2017-10-17 列印
　　內地大閘蟹供港無期，有蟹商引入日本大閘蟹應市。九龍城永富食品負責人陳錦輝近日出售北海道石狩川大閘蟹，他形容以往大閘蟹季節，以內地大閘蟹做主角，可賣近二十噸內地蟹，今年中秋已過，內地蟹遲遲未有消息何時供應本港，令他損失近六位數字。

北海道大閘蟹銷情理想

  他續指，日本蟹產量較少，每次僅來貨不多，蟹肉味道比較淡，蟹膏不算濃郁，港人始終喜愛味道甜和膏多的內地蟹，故市民對日本蟹反應一般，他希望內地部門盡快簽發批文，使業界「有生意做」。

  不過，同樣有引入北海道石狩川大閘蟹來港的活蟹專門店蟹膳負責人劉承輝說，日本蟹售價約為二百三十至二百八十元，視乎大細而定，又稱上周賣出逾二千五百隻，反應十分好，預期今季可賣出八千至一萬隻日本蟹。他又指，再有台灣蟹樣本被驗出二噁英超標，因來自石狩川的蟹是野生，並非以人工飼料養殖，相信會令客人吃得安心。
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