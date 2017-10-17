﻿商戶引入日本大閘蟹應市

北海道大閘蟹銷情理想
他續指，日本蟹產量較少，每次僅來貨不多，蟹肉味道比較淡，蟹膏不算濃郁，港人始終喜愛味道甜和膏多的內地蟹，故市民對日本蟹反應一般，他希望內地部門盡快簽發批文，使業界「有生意做」。
不過，同樣有引入北海道石狩川大閘蟹來港的活蟹專門店蟹膳負責人劉承輝說，日本蟹售價約為二百三十至二百八十元，視乎大細而定，又稱上周賣出逾二千五百隻，反應十分好，預期今季可賣出八千至一萬隻日本蟹。他又指，再有台灣蟹樣本被驗出二噁英超標，因來自石狩川的蟹是野生，並非以人工飼料養殖，相信會令客人吃得安心。
樓價屢創新高，升斗市民望樓興歎，連特首林鄭月娥也是「無殼蝸牛」！林鄭昨天披露自己沒有物業，去年未參選特首前曾計劃退休，自己有七百萬元退休長俸，加上多年積蓄，只能負擔新界一個價值一千五百萬元的三房一廳單...
2017-10-17
中共第十九次黨代表大會明日在北京揭幕，首都地鐵今日起加強保安，並實施人物同檢，惟地鐵保安措施昨日已經升級，令乘客需要花費更多時間入站，多個車站在上班繁忙時間均出現輪候入站隊伍，人龍一度延綿逾百米。 十九大明召開，北京市面保安明顯增強，除公安站崗巡邏外，當局又調派持槍武警在街道、地鐵站內巡邏。而北京地鐵宣佈，為確保安全，各地鐵站今起啟動人物同檢措施，即乘客及所攜帶的物品均須接受安檢。 地鐵入站人龍長百米 多個車站為配合新安檢措施，昨日已降低入站人流升級，導致多個車站在上班繁忙時間均出現輪候入站隊伍，人龍一度延綿逾百米，甚至連車站附近行人天橋亦擠滿人。 有民眾在微博留言...
2017-10-17
涉嫌受賄、濫用職權的韓國前總統朴槿惠，昨在庭上否認指控，她強調自己從無接受過任何人不正當要求，希望假借法治之名的政治報復可就此結束；並聲稱因為被一個人背叛，令其名譽、生活全毀。 朴槿惠昨日再次首爾中央地方法院應訊，並首次在庭上發言，她否認所有指控，強調自己從無接受過任何人不正當要求，亦無利用職務之便牟取私利，相信法院最終會證明所有指控不屬實，還她清白；希望假借法治之名的政治報復可在身上結束，呼籲法院向她追究一切責任，從輕發落因她而出庭的公職人員、企業家。 她表示，自審訊半年以來，一直在悲痛生活，起因被一名信任的人背叛，令其名譽、生活全毀。 朴槿惠指，其羈押期限原本昨...
2017-10-17
「奧運三寶」屋苑之一維港灣，鄰近港鐵奧運站及大型商場，是區內指標屋苑之一。今次為大家介紹屋苑一個罕有複式放盤，實用面積1,476方呎，4房連1套房間隔，室內佈置實而不華，最新叫價3,300萬元放售。 ...
2017-10-17
美股三大指數周一初段再創新高水位，杜指曾升73點，攀上22945新高；標普指數和納指亦分別升5點和23點，同創新高，分別曾見2558點和6629點。聯儲局主席耶倫周日預期通脹可能加快的言論，加上周一出爐的中國通脹數字升溫，帶動商品股造好，國際油價升逾1.5%，亦刺激能源股升0.5%。 今晨四時杜指收報22956點，升85點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見77.09元，較香港收市價跌0.21元；騰訊（700）美國預託證券見356.09元，較香港收市價升0.49元。 紐約儲銀出爐的10月份紐約州製造業指數由9月份的24.4點，攀上3年新高的30.2點，反映當...
2017-10-17
英超三哥熱刺今晚歐聯H組作客皇家馬德里，有射手哈利卡尼越級挑戰C朗拿度。這名英格蘭中鋒本年各項賽事累積入三十六球更勝C朗，全因他效法對方律己以嚴，注意飲食之餘，又苦練左腳，今仗兩大入球機器對決可望平分春色。（有線61、201台及流動版周三凌晨2:45直播） 熱刺在「死亡H組」接連擊敗多蒙特和尼科西亞，領隊普捷天奴矢言遠征班拿貝正好一試實力。兩屆英超金靴獎得主哈利卡尼，亦會越級挑戰四屆世界足球先生C朗拿度。這名廿四歲射手今年各項賽事為熱刺攻入三十六球，比起C朗還要多四球，放眼全歐洲頂級射手僅次於巴塞隆拿皇牌美斯。 效法C朗律己以嚴 卡尼矢言「升呢」全靠苦練左腳：「熱刺...
2017-10-17
到西班牙旅遊，除了東北部加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆拿是必到之地，同屬地中海沿岸名城的華倫西亞（Valencia）亦風景如畫，不論是宏偉的大教堂還是街市日常，都能細味西班牙點滴情懷。 文、圖：Kengi...
2017-10-17
英皇呢期多喜事，繼蔡卓妍（阿Sa）坦認同「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）拍拖半年外，鍾欣潼（阿嬌）亦大讚台灣靚仔婦科醫生男友賴弘國對佢好好。容祖兒唔使講，同劉浩龍拍拖五年感情穩定，早前更有...
2017-10-17
食環署昨天在一批入口台灣大閘蟹樣本驗出二噁英超標，要求下架，事件勢必進一步打擊市民吃大閘蟹的信心。其實，去年九月內地大閘蟹未能通過食環署的檢測一關，演變成全面停售，市民首次並無內地大閘蟹食用。經過一年時間，正值大閘蟹當造時節，內地遲遲未發批文准許大閘蟹供港，令人懷疑內地成驚弓之鳥，亦反映中港兩地存在矛盾，除非兩地部門能夠爭取檢疫共識，否則內地大閘蟹今年可能在香港市面消失。 據本港大閘蟹代理商指出，香港要求大閘蟹（每克）含不多於六點五微克二噁英，內地標準則較低，並不同意香港的尺度，雙方談不攏，導致內地不發批文，內地大閘蟹連續第二年未有供港。 香港部門有所堅持，是按國際食用安全...
2017-10-17
潘頓上周六起孖兼贏得騎師王，明晚披甲六場而多駒近績不差，有機會繼續贏馬。昨晨他收操後表示，兩匹方廄座騎「勢必跑」和「愛樂寶」近績良好，今仗都是跑本身正宗途程，機會最值得秤先。 現年六歲的「勢必跑」服役以來，曾在潘頓胯下四戰得過一冠一季，贏馬一役正是跑谷草一六五○米，如今人馬再逢出戰勝程，潘頓甚有信心︰「今季『勢必跑』的狀態很快回勇，近兩場均跑第三，尤其上場跑泥地不太合適仍可上名，表現及格有餘，今次回師谷草中距離可發揮出應有威力，只要幾匹具前速的對手一如預期帶快步速，『勢必跑』在直路上便可發揮出後勁爭取頭馬。」 「愛樂寶」上仗復出即一放到底贏馬，明晚續戰谷草千二米，勢成眾矢之...
2017-10-17