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﻿十款潤唇膏 保濕程度全屬中等

2017-10-17 列印
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　　秋季天氣乾燥，潤唇膏成為護唇必需品。消委會測試十款本港有售的非礦物油類潤唇膏（圖），發現全部的保濕程度相若，以五分為滿分，表現一律介乎二點五至三分，惟售價相差高達三倍。

　　測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，測試人員在試用者前臂內側塗上潤唇膏，並分別在兩小時及六小時後，量度皮膚的水份含量。結果顯示，樣本的保濕程度全屬中等水平，惟零售價則由三十九元至一百六十元不等，相差超過三倍。

　　此外，潤唇膏的產品標示亦有待改善。九成樣本均有標示產品使用期限，但當中僅有兩款同時標示有效期限及開封後的使用期。另有九款潤唇膏沒有標示本地供應商及其聯絡方法，並只有英文標示，資料未夠全面。
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