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﻿美股中段升36點

2017-10-17 列印
　　美股三大指數昨晚初段再創新高水位，杜指中段曾報二二九○七點八，見三十六點零八；納指亦六六一一點○四，升五點二三。聯儲局主席耶倫周日預期通脹可能加快的言論，加上周一出爐的中國通脹數字升溫，帶動商品股造好。滙控美國預託證價格曾見七十六點九三港元，較香港收市價跌零點三七港元；中移動曾見七十八點九八港元，較香港收市價升零點二八港元。
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